Pilar Velasco, sobre el caso Leire Díez: "El Gobierno está gestionando negligentemente las explicaciones que tiene que dar"

Tras conocer que Leire Díez se habría reunido dos veces con alguien de la Fiscalía General, desde el Gobierno, tal como informa la periodista Esther Redondo, "no ven ningún problema en el hecho de que Leire Díez acudiera a la Fiscalía, que si lo hizo, seguramente será porque querría denunciar algo o porque tendría conocimiento de algún hecho delictivo. Unos van a la Fiscalía, dicen en el Gobierno, y otros, el PP, lo que hacen ante estos casos es montar una Operación Kitchen".

La periodista Pilar Velasco sostiene que todas las reuniones que tuviera a Leire Díez, esa exmilitante a la que no conocían, interlocutando desde Fiscalía General, desde la Dirección General de la Guardia Civil con cualquier funcionario público o con cualquier miembro del Gobierno que no le correspondiera por el cargo que ocupaba, tienen que ser aclaradas por este Gobierno".

Porque, según la periodista, "está gestionando negligentemente, me atrevería a decir, las explicaciones que tiene que dar el Gobierno". En primer lugar, argumenta, "porque Marlaska mintió sobre las reuniones de Leire Díez con la dirección de la Guardia Civil".

Y segundo, añade y concluye Velasco, "la Fiscalía General del Estado, que yo siempre he defendido la nota del Fiscal General del Estado en el caso de la pareja de Ayuso, está tardando en dar una nota con las fechas y con quién se reunió Leire Díez y para qué. Y eso en este momento, incurre en el encubrimiento de unas reuniones que tienen que esclarecer ya".

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