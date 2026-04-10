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Kitchen y Koldo

Pilar Velasco, sobre la actitud de PP y PSOE ante los casos de corrupción: "No se hacen ningún favor señalando al otro"

Los detalles La periodista ha destacado que cree que ambos partidos deberían centrarse en asumir responsabilidades y dar explicaciones ante la sociedad en vez de dedicarse a "señalar al otro".

Pilar Velasco, sobre la actitud de PP y PSOE ante los casos de corrupción: "No se hacen ningún favor señalando al otro"

Partido Popular y PSOE se han enfrentado a una semana judicial por los casos de corrupción que salpican a sus respectivos partidos, la operación Kitchen en el caso de los 'populares' y el caso mascarillas en el de los socialistas.

Pilar Velasco ha criticado que los políticos de cada partido no se centren en asumir responsabilidades cuando se les pregunta por estos casos y se dediquen a recordar los que afectan al otro. "No se hacen ningún favor señalando al otro", ha destacado.

La periodista ha confesado que ella cree que la operación Kitchen es "superior" al caso mascarillas. Sin embargo, ha destacado que cree que los socialistas deberían dar explicaciones, porque esta primera semana de juicio ha sido "demoledora" para la marca PSOE.

"Es muy grave", ha indicado, señalando que lo peor es ver cómo durante dos años actuaron "con impunidad".

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