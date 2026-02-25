Pilar Gómez ve como "mala noticia" la renuncia de Yolanda Díaz a liderar el nuevo Sumar: "Muchos avances sociales se han aprobado porque ha presionado al PSOE"

Ahora

adiós a las elecciones de 2027

Tras el anuncio de Yolanda Díaz de renunciar a liderar el nuevo Sumar y a ser candidata en las próximas generales, Pilar Gómez ha afeado las formas: "No han sido ni siquiera educados: se han ido presentando distintas alternativas antes de que ella comunicara públicamente su decisión".

Tras el anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de renunciar a liderar el nuevo Sumar y de no ser la candidata del movimiento de izquierdas en las próximas elecciones generales, Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', ha criticado: "Con Yolanda Díaz no han sido ni siquiera educados: se han ido presentando distintas alternativas antes de que ella comunicara públicamente su decisión".

Para Gómez, la renuncia supone "una mala noticia", tanto porque Sumar era el único partido que postulaba a una mujer como candidata a presidenta del Gobierno, como por su influencia en la agenda social: "Muchas de las medidas aprobadas con carácter social han sido porque Sumar ha obligado al Partido Socialista, ahí están los datos. Vamos a ver qué construyen a partir de ahora".

Al debate se suma Antonio García Ferreras, que cuestiona el impacto de Sumar: "¿Habría salido la reforma laboral sin Yolanda Díaz o Sumar? ¿El salario mínimo? ¿Se habría subido de esta manera para las trabajadoras del hogar?".

Gómez añade que Sumar ha impulsado también proyectos sociales pendientes: "La lucha que queda por hacer, por ejemplo, para aprobar una ley de violencia vicaria, sigue adelante gracias a iniciativas de Sumar, pese a las reticencias del señor Bolaños. Hay muchas cosas en las que Sumar ha intentado cumplir su programa".

Ferreras concluye poniendo en perspectiva la relevancia política del movimiento: "Hay algo más fundamental: si Sumar no hubiese existido y Yolanda Díaz no hubiera montado este proyecto, hoy Pedro Sánchez no estaría gobernando".

