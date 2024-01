Al fin, el término disminuido se elimina de la Constitución. A fin, ese término ya no se refleja ni existe en ésta para indicar a las personas con discapacidad. "Es un día especial y emocionante", cuenta la periodista María Llapart en directo para Al Rojo Vivo, al lado de varias personas con discapacidad que han venido al Congreso de los Diputados a ver la votación: todos los partidos, menos Vox, han votado a favor de eliminar el término disminuido de la Constitución.

"Es algo histórico. Yo vengo de Barcelona y ayer estaba ingresada. Pero es que había que venir. Llevamos 20 años luchando, empezamos en el 2004", cuenta Carmen a los micrófonos de laSexta. "Es hito modificar un artículo de la Constitución y además me hace especial ilusión porque se pone el énfasis en las mujeres con discapacidad que es una asignatura muy pendiente".

"Lo hemos conseguido. Al final lo hemos conseguido y estamos muy contentos", asegura Carmen, haciendo hincapié en que "las palabras hacen daño porque las palabras definen a las personas y a las personas que te está mirando a ti. No es lo mismo una "persona discapacitada" que ya te define como persona que no "una persona con discapacidad" que es una situación que tú tienes. No tiene nada que ver".