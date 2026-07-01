Javier Pérez-Royo: "No tengo dudas de que Juanma Moreno aceptará la prioridad nacional"

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez-Royo, analiza la actualidad política en Andalucía tras la primera investidura fallida del actual presidente de la Junta. En el vídeo, los detalles.

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, no tiene dudas de que Juanma Moreno se acabará "comiendo" la prioridad nacional que pide Vox para llegar a un acuerdo con el PP en el Gobierno de Andalucía, como ya lo hizo en los de Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Yo creo que sí".

"La opción es: o dice que sí a Vox a repetición de elecciones. Y no creo que Juanma Moreno ni el PP estén dispuestos a arriesgarse a eso. Por lo tanto, yo creo que habrá prioridad nacional", añade el catedrático recordando que en la primera legislatura de Juanma Moreno tuvo el peor resultado del PP y fueron los votos de Vox los que posibilitaron que Juanma Moreno fuera presidente de la Junta.

Es decir, la primera vez que fue Juanma Moreno presidente tuvo el peor resultado del PP y se reunieron en la sede del PP y no en un hotel para celebrar las elecciones, porque lo que estaba previsto es que en esa noche a Juanma Moreno se le destituía", explica el catedrático con detalle, asegurando que ha tenido tanto el peor como el mejor resultado del PP en Andalucía y en ambos ha estado Vox presente en la ecuación.

De este modo, Pérez-Royo hace hincapié en la importancia que tienen estas elecciones en Andalucía: "Aquí hay muchísimo en juego. Y eso también lo sabe Vox, que o mantiene prioridad nacional o pierde toda la credibilidad que ha tenido en las tres investiduras de las tres comunidades autónomas anteriores".

Por lo tanto, "Vox no puede ceder. Y Juanma Moreno es el que tiene que decidir si va a nuevas elecciones o si hay cierta prioridad nacional. Yo no tengo duda de que va a ir a la prioridad nacional", concluye el catedrático.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista donde también nos expone su análisis sobre el debate jurídico de la llamada ley de nietos, que ahora critica el PP.

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