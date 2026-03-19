Pérez Triana plantea la duda: "¿Qué se va a tambalear primero la economía mundial o el régimen iraní?"

El analista de Al Rojo Vivo ha analizado la comparecencia del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, y ha señalado: "Más allá de la pirotecnia verbal y la exuberancia, hay una estrategia que están interpretando de la peor manera posible".

El analista Jesús Manuel Pérez Triana ha analizado en Al Rojo Vivo la comparecencia del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, y ha señalado: "Más allá de la pirotecnia verbal y la exuberancia, hay una estrategia que están interpretando de la peor manera posible".

Según explica, detrás de las declaraciones existe una lógica clara: limitar el poderío militar de Irán, especialmente en dos aspectos clave. En primer lugar, frenar la amenaza nuclear, es decir, la posible construcción de una bomba atómica. En segundo lugar, impedir los vectores de lanzamiento, es decir, los medios mediante los cuales esas armas podrían alcanzar sus objetivos.

Triana añade que se ha establecido una lista de objetivos militares que están siendo eliminados progresivamente, como la Fuerza Aérea y la Armada iraní. Sin embargo, cuestiona algunas de estas acciones: "Ayer, por ejemplo, Israel estaba atacando la armada iraní en el mar Caspio. ¿Qué tiene eso que ver con la seguridad de Israel?".

En este sentido, sugiere que esa flota podría estar implicada en la escolta de buques que transportan material militar hacia Rusia.

El analista advierte de un problema fundamental: que los éxitos tácticos no necesariamente se traduzcan en logros estratégicos. Es decir, se pregunta si estos ataques realmente pueden provocar la caída del régimen iraní.

"También puede ser un problema de expectativas. Si se hubiese presentado únicamente como una operación para limitar el poder militar de Irán, ahora estaríamos hablando de negociación. Pero al plantearlo como una guerra existencial, el escenario cambia completamente", señala.

En su opinión, esta narrativa empuja a Irán a intensificar el conflicto: "Cuando perciben que hay un intento de cambio de régimen, están dispuestos a romper el tablero, ampliar el campo de batalla y convertirlo en una lucha total".

Respecto a la evolución militar, Triana señala que el número de lanzamientos de drones y misiles balísticos ha disminuido notablemente, siguiendo una curva descendente. No obstante, advierte del impacto de los ataques selectivos: "Aunque se lancen menos proyectiles, basta con que unos pocos alcancen objetivos sensibles —como refinerías en Kuwait o instalaciones en Arabia Saudí— para generar un efecto enorme".

Finalmente, concluye que el conflicto se ha convertido en una carrera contra el tiempo: "La cuestión es qué cederá antes: la voluntad política o la resistencia económica, tanto a nivel global como del propio régimen iraní. Estamos ante una carrera temporal, y por eso ya hablamos de plazos de semanas y de escenarios de aquí a mayo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.