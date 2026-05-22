Lucía Méndez, sobre la relación de Zapatero con Venezuela: "Siempre dijo que trabajaba de forma altruista, nunca admitió que hubiera negocios"

La periodista defiende a la histórica secretaria de Zapatero y recuerda que muchas acabaron imputadas y luego absueltas. La periodista asegura además que el expresidente "no tenía ninguna necesidad de involucrarse en un entorno de tanta toxicidad"

Lucía Méndez, periodista de 'El Mundo', ha defendido en Al Rojo Vivo el papel de María Gertrudis Alcázar, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez José Luis Calama la señalara como una figura clave dentro de la supuesta trama investigada. La periodista pidió prudencia y recordó que en otros casos similares muchas secretarias acabaron imputadas durante años y finalmente fueron absueltas.

"Una secretaria de un gran dirigente nunca es realmente una testaferro", ha afirmado. "Son personas extremadamente leales que muchas veces se limitan a seguir instrucciones y pueden terminar atrapadas en un sumario judicial sin haber hecho nada más".

Méndez también ha rechazado las acusaciones de motivación política contra el magistrado instructor: "Decir que este juez actúa guiado por el PP o por intereses políticos me parece un error y una mentira".

Además, ha asegurado que personas del entorno de Zapatero le habían advertido desde hace tiempo sobre algunas de sus relaciones y sobre su creciente implicación en Venezuela: "Había gente que le apreciaba de verdad y que le alertó de determinadas amistades y de ese deseo de convertirse en una figura influyente en el asunto venezolano".

Sobre la actividad del expresidente en el país latinoamericano, ha recordado que Zapatero siempre defendió públicamente que su labor era exclusivamente política y humanitaria: "Siempre dijo que trabajaba en Venezuela de forma altruista. Nunca admitió que hubiera negocios, pagos o ingresos de ningún tipo".

La periodista ha reconocido, sin embargo, que las últimas revelaciones han cambiado la percepción de muchas personas cercanas al expresidente: "Ahora esas advertencias empiezan a cobrar sentido".

Y ha concluido con una reflexión especialmente dura sobre la situación actual del expresidente: "Lo más básico de todo es que Zapatero no tenía necesidad de esto. Podía haber vivido una vida de expresidente muy cómoda y no tenía ninguna necesidad de entrar en un mundo con una toxicidad tan alta".

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