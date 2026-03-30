Pérez Triana: "Si EEUU no consigue un acuerdo nuclear con Irán, se verá obligado cada cierto tiempo a entrar en Irán y lanzar un ataque"

Trump ha asegurado que no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg. ¿Podría esto hacer perpetuar la guerra? ¿Qué probabilidades reales hay de que EEUU tome la isla? El analista en Defensa, Jesús Pérez Triana lo analiza todo en este vídeo.

Donald Trump ha asegurado que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz, pero no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg. Si ese es su objetivo, ¿podría perpetuarse la guerra? Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, analiza este escenario en Al Rojo Vivo.

"Si Estados Unidos no consigue un acuerdo nuclear con Irán, se verá obligado, por los siglos de los siglos, cada cierto tiempo, a entrar en Irán, lanzar un ataque, destruir lo que haya construido Irán para dotarse del arma nuclear y de sus misiles, y vuelta a empezar", afirma el experto. Y recuerda: "Y es tan claro como que hubo un ataque contra Irán en junio de 2025 y ya estamos ahora, a finales de marzo de 2026, con otro ataque". Por tanto, no es que una guerra sea permanente, aclara el experto, "sino que sea una crisis periódica".

Ahora bien, ¿qué probabilidades reales hay de que EEUU tome la isla de Jarg próximamente? "Si fuesen lógicos y razonables, diría que cero", afirma Pérez Triana, matizando que "como eso de lógico y razonables no está en el tablero, realmente no lo sé". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención y análisis.

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