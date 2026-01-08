Pérez Triana, advierte sobre las intenciones de Trump con Groenlandia: "Estamos entrando en un terreno desconocido"

El analista ha señalado que nos estamos quedando "sin precedentes" para entender el terreno en el que estamos entrando, indicando que el argumento de EEUU de la seguridad nacional no tiene sentido.

Jesús Manuel Pérez Triana ha analizado las intenciones de Donald Trump en Groenlandia, confesando que le parece que estamos entrando en un "terreno desconocido". "Lo llamo realismo mágico de Trump, aunque no sé si llamarlo delirante", ha señalado.

El analista ha explicado que el hecho de que fuerzas armadas de Estados Unidos pongan un pie en Groenlandia, agrediendo la soberanía de un país de la OTAN, implicaría la aplicación del artículo 5. "Esto nos llevaría a la ruptura y el fin de la OTAN", ha advertido.

De esta forma, ha confesado que cree que lo más coherente sería que EEUU pusiese encima de la mesa algunos de los mecanismos que ya existen por los cuales un territorio puede quedar vinculado a ellos, y llevar a cabo "una estrategia de seducción".

Un momento que ha aprovechado para recordar que hay un acuerdo que permite la presencia de las tropas militares estadounidenses en Groenlandia, por lo que "no tiene sentido" la preocupación que muestra Trump por la seguridad nacional. "No es más que una excusa", ha asegurado.

Pérez Triana ha señalado que se no están agotando los precedentes para entender el terreno en el que estamos entrando.

