Pepe Luis Vázquez ha reaccionado a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez y el PP sobre la migración, destacando que estamos asistiendo a "unos giros de guion por parte de los dos grandes partidos".

El periodista ha destacado que el presidente del Gobierno tiene razón al decir que la migración no es el problema. "El problema es la migración desordenada y que no se pueda gestionar porque no se dota de recursos suficientes a territorios como Canarias o Ceuta", ha señalado.

De esta forma, Vázquez ha señalado que "no se consensua" con las comunidades autónomas "un reparto justo, equitativo y acompasado por una serie de políticas" para que puedan dar cobertura a esos migrantes.

Por tanto, ha indicado que, aunque hay que hablar de "mafias que trafican con seres humanos y grupos terroristas que aprovechan esos flujos migratorios para tratar de introducir el crimen y el terror en nuestras fronteras", el periodista ha dejado claro que tampoco hay que perder de vista que la mayoría de personas que vienen se trata de migrantes que huyen del hambre.

"No los podemos tratar como si fuesen ratas", ha destacado. Además, ha reconocido que en España, afortunadamente, hay trabajo. "Los migrantes vienen en su mayoría dispuestos a asumir unos trabajos que no son cien por cien dignos", ha señalado, recalcando que se les debe "un respeto".

Vázquez ha pedido a los políticos "más altura de miras" y que "eleven el debate", asegurando que hace falta más consenso y que estudien qué medidas se pueden poner en marcha.