Afra Blanco ha decidido plantarse ante los bulos xenófobos que se están difundiendo en plena crisis migratoria. La sindicalista ha dejado claro que "no estamos siendo invadidos", criticando la postura que están tomando los políticos sobre este asunto.

En concreto, ha destacado que estamos asistiendo al debate de que "estos son mis principios y si no te gustan los cambio", una situación que le parece "bastante lamentable". Además, ha aprovechado para recordar que la propuesta de la migración circular no es nueva, señalando que lo que hay que hacer es preguntarse en qué estado se desarrolla ese trabajo.

De esta forma, Afra Blanco ha indicado que lo que debe quedar claro es que la persona migrante "no baja nuestros salarios", señalando que esto es algo que hacen "los empresarios". "Si tenemos violencia en España es culpa nuestra, no de ellos", ha añadido, asegurando que tampoco es cierto que cobren "paguitas". "No nos quitan el trabajo, hacen el que no queremos", ha destacado.

La sindicalista ha defendido que tampoco es verdad que tengamos una emergencia, recalcando que la emergencia la tienen aquellas personas que "vienen huyendo de la muerte para tratar de tener una vida mejor para ellos y sus familias".