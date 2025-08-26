Ahora

Pepe Luis Vázquez: "Cualquier tragedia en España se ha convertido en un arma partidista para derribar al adversario"

El periodista Pepe Luis Vázquez critica que el problema no está en la ley ni en las competencias, sino en los políticos que usan cada catástrofe para eludir su responsabilidad y culpar al adversario.

Mientras los incendios siguen arrasando distintas localidades de España, la confrontación política no se apaga. Al contrario: cada chispa se convierte en motivo de disputa entre partidos.

Así lo ha denunciado en Al Rojo Vivo el periodista Pepe Luis Vázquez, que fue tajante al señalar dónde radica el verdadero problema: "El problema no está en la legislación vigente ni en las competencias, sino en los políticos, que aprovechan cualquier catástrofe para inhibirse de su responsabilidad y cargársela al contrario".

Para Vázquez, lo preocupante es una deriva que ya se ha instalado en la vida pública: "De un tiempo a esta parte, cualquier tragedia en España se ha convertido en un arma partidista con la que intentar derribar al adversario".

