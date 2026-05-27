Pepe Luis Vázquez: "Convendría recuperar y escuchar el discurso de Pedro Sánchez de hace ocho años, cuando prometía regeneración, higieney decencia"

En Al Rojo Vivo, el periodista asegura que el caso de Leire Díez revela una "maraña de corrupción" difícil de seguir y cuestiona que Pedro Sánchez desconociera lo que ocurría dentro del PSOE.

El periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la investigación vinculada a la trama de Leire Díez y ha advertido de la gravedad de las últimas revelaciones: "El caso de Leire no es un sainete con aires folclóricos, aunque a veces pueda parecerlo. La maraña de corrupción es tan grande que resulta casi imposible seguir cada pista, cada escándalo y cada personaje".

Vázquez ha subrayado además la relevancia de algunos nombres que aparecen en la investigación, entre ellos el del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. "Estamos hablando de figuras con mucho peso dentro de la historia del socialismo español", ha afirmado.

El periodista también ha comparado la situación actual con la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy hace ocho años. "Por estas fechas, José Luis Ábalos registraba aquella moción de censura con la que Sánchez prometía higiene democrática y acabar con la corrupción. Conviene recordar íntegramente aquel discurso porque hoy la contradicción resulta evidente", señaló.

En esa línea, ha criticado duramente la imagen actual del presidente del Gobierno: "Ver hoy a Pedro Sánchez en el Vaticano pronunciando determinados discursos resulta difícil de encajar con todo lo que estamos conociendo. Cualquier persona con un mínimo sentido de la coherencia tendría problemas para asumir contradicciones de este tamaño".

Vázquez fue aún más allá al plantear dos posibles escenarios sobre el conocimiento que Sánchez pudiera tener de los hechos investigados: "Estamos hablando de sus dos números dos y de una presunta estructura de cloacas dentro del PSOE. Si realmente no sabía nada, entonces el problema es doble, porque eso significaría que hay una enorme incompetencia al frente del partido y del Gobierno".

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