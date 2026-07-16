Pedro Vallín, tras validar Europa la ley de anministía: "Lo que hace el TJUE es devolver a la política lo que nunca debió salir de ella"

El TJUE ha avalado la ley de amnistía y considera que ni la malversación ni el terrorismo vulneran el ordenamiento europeo. El periodista Pedro Vallín analiza la decisión en este vídeo.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y considera que ni la malversación ni el terrorismo conculcan el ordenamiento europeo. De este modo, el Derecho de la Unión asegura no oponerse a la ley española de amnistía, cuya aprobación y aplicación "son competencia de los Estados miembros".

Para el periodista Pedro Vallín, esta decisión "es una gran noticia", porque "lo que hace el TJUE es devolver a la política lo que nunca debió salir de la política", afirma.

Así, apunta Vallín, que "quizá el mayor error del célebre tengredismo de Mariano Rajoy fue cuando enfrentó la crisis del desafío al Estado que suponía el procés. y decidió modificar las atribuciones del Tribunal Constitucional y, en general, dejar que fuera la Justicia, como si fuera una cuestión casi de orden de orden público la que resolviera la crisis, cuando era una crisis evidentemente, política".

Igualmente, recuerda el periodista que fue ya en ese otoño de 2017, cuando Xavier Domènech, entonces diputado por los Comunes, el primero que habló de una ley de amnistía: "Dijo que la única forma de reconducir las cosas, tan lejos como habían llegado, iba a ser una ley de amnistía".

Pero, "el problema es que en el entretanto, sobre todo en el juicio al procés, pero también en las decisiones que se tomaron, incluso de orden público el 1 de octubre, se ha tensado innecesariamente las instituciones del Estado, fundamentalmente la justicia", concluye Vallín.

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