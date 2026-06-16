Pedro Vallín: "Hay una cierta tendencia a que los informes de la UCO sean palabra revelada y yo tengo serias prevenciones"

El periodista Pedro Vallín analiza algunas claves del llamado caso Leire. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

El periodista Pedro Vallín señala que el PSOE desde el primer momento debería haber explicado hasta dónde llegaba todo el llamado caso Leire, "que está por ver hasta dónde llega penal, pero que "desde luego, deja al PSOE en un lugar terrible", afirma.

Según el periodista, "el PSOE ha hecho mal porque se ha acercado demasiado al fuego intentando cerrarlo cuando el perímetro real tenía, creo, dentro de la organización, todos los elementos para saber exactamente cuál era el perímetro del incendio".

Dicho esto, el periodista también quiere hacer hincapié, en general, en los informes de la UCO: "Hay una cierta tendencia a que los informes de la UCO sean palabra revelada y yo tengo serias prevenciones, visto como va también el caso del juez Calama contra José Luis Rodríguez Zapatero", critica y concluye Vallín.

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