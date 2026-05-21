Pedro Vallín reflexiona sobre el ánimo de los progresistas tras la imputación de Zapatero y señala al caso del fiscal general: "No confiamos en el árbitro"

El periodista Pedro Vallín reflexiona sobre el ánimo de la izquierda tras la imputación del expresidente del Gobierno socialista: "Que incluso con el aval de los hechos, como la inocencia del FGE, Zapatero puede acabar condenado". En el vídeo, su análisis completo.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha supuesto un mazazo para toda la izquierda, no solo por los hechos que se le imputan, de momento, sino por ser el primer expresidente al que se le imputa teniendo tan cerca otros casos como el de Mariano Rajoy, que ni siquiera fue llamado a declarar en el caso de la llamada operación Kitchen.

De este modo, el periodista Pedro Vallín señala que la preocupación de los progresistas por este caso se concentra en dos vértices. "Por un lado, están los hechos que puedan aparecer en la investigación y en los registros, y por otro también está una sensación de desánimo en toda la izquierda, y lo hablas con todo el espectro progresista", esto es, "la sensación de nosotros veníamos a luchar contra las naves, no contra los elementos".

Y que además, confiesa Vallín, "viven en la preocupación de saber, porque ya lo hemos vivido, que incluso con el aval de los hechos, como era la inocencia del fiscal general del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero podría terminar este proceso condenado. Y esa es una sensación que rompió el precinto con el fiscal General del Estado". Y desde entonces, remata Vallín, "el ánimo del sector progresista español es que no confiamos en el árbitro".

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