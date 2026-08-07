Pedro Vallín, contundente sobre la crisis humanitaria de Ceuta: "Se resuelve fácil: con más medios humanos"

El periodista Pedro Vallín analiza en este vídeo la crisis migratoria de Ceuta, que continúa una semana después de la entrada masiva de migrantes del pasado jueves, 30 de julio.

Los ministros Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares comparecerán a petición propia en el Congreso a finales de agosto por la gestión de la crisis de Ceuta.

Pero además, y aprovechando su mayoría en el Senado, el PP ha reunido la Mesa del Senado y ha decidido convocar para la semana que viene a esos mismos ministros.

El periodista Pedro Vallín seañala en primer lugar que la comparecencia de los ministros, "dentro de su urgencia, no veo que tenga que ser ya, puede ser a final de mes". Y en segundo lugar, aterrizando de lleno en lo que pasa en Ceuta, el problema ahora mismo es "resolver la situación de los menores que están allí y eso se resuelve con medios humanos, es relativamente sencillo".

Esta situación, afirma el periodista, "se va a resolver, pero el problema es el mientras tanto de esa situación. Y eso solo se hace con medios humanos, sustancialmente con medios humanos, no tiene que ser solo la Guardia Civil y el Ejército los que arrimen el hombro". Y ahí, "creo que esa es la parte en la que el Gobierno ha estado menos ducho", concluye Vallín.

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