Pedro Vallín: "Ayer Aznar tocó la corneta y hoy tenemos en Ferraz a la UCO, que ha hecho una pausa en el caso Amador para acelerar el caso Leire"

El periodista Pedro Vallín reacciona en este vídeo a las informaciones que hemos conocido a primera hora de este miércoles: la UCO se presenta en la sede nacional del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con el caso Leire.

A primera hora de este miércoles, la UCO ha acudido a primera hora a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información del llamado caso Leire. Los angentes investigan amaños en contratos y ayudas otorgadas por la SEPI. Los principales investigados en esta causa son la fontanera del PSOE Leire Díez; el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso; y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

"Ayer tocó la corneta Aznar y hoy tenemos a la UCO, que ha hecho una pausa en la redacción del informe Amador, para acelerar el caso Leire", afirma el periodista Pedro Vallín, haciendo alusión a las ya míticas palabras que expresidente popular volvió a utilizar este lunes, de quien pueda hacer que haga: "Ahora más que nunca, el que pueda hacer que haga", aseguró Aznar.

Por su parte, Antonio García Ferreras pregunta asombrado ante estas palabras de Vallín: ¿De verdad el juez Pedraz ha ordenado estos requerimientos porque ayer Aznar dijo esto?".

"Dentro de este ambiente que se está creando", responde Vallín, "hay una sensación, incluido el registro en la Guardia Civil de la UCO, de cierta descomposición en el funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están ahora bajo la lupa".

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