El próximo 22 de mayo, Pedro Sánchez comparecerá en el pleno del Congreso para comparecer, entre otros asuntos, por las actividades de su mujer, Begoña Gómez: "Aquí no hay caso, aquí hay fango", afirma el presidente del Gobierno en una entrevista en exclusiva con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Tal como explica Sánchez, "no son cartas de recomendación (como se le acusa) sino declaración de interés a un concurso, donde además de la cátedra de mi esposa, había hasta una treintena de instituciones más, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid"

Por otro lado -continúa el presidente en su explicación- "Red.es, que es la empresa pública que contrata a esas otras empresas, manifiesta que solo va a hacer colaboraciones con 18 empresas tecnológicas, por tanto no la empresa de la que fue beneficiaria , en este caso, la declaración de interés de mi esposa".

Y finalmente -acaba Sánchez, con respecto a este caso- "en la adjudicación, según ha dicho también Red.es, tampoco se incorporó esa declaración de interés". Por tanto, "estamos hablando de un enorme bulo que lo único que pretende es hacer daño a mi esposa y por extensión a mí", sostiene Sánchez informando a su vez que Begoña Gómez "ha planteado denuncias a medios de comunicación después de exigir la rectificación de determinadas pseudo-informaciones claramente falsas y tendenciosas".

Por otro lado y ante la posibilidad de que el PP llame o no a su mujer a declarar en la comisión de investigación del Senado , donde los populares tienen mayoría Sánchez confiesa convencido de que "no tiene ninguna duda" de que la llamarán. "Van a por todas. Lo tengo muy claro y se lo he dicho a ella (a Begoña Gómez)". Y la explicación o la reflexión que hace el jefe del Ejecutivo es la siguiente:

"El 23-J el PP quiso ganar las elecciones al grito de 'Vamos a derogar sanchismo', 'vamos a deshumanizar a esta persona y convertirla en el enemigo nº1 de España'. Pero No lo lograron. ¿Entonces, qué van hacer? Ir en lo político y en lo personal hacia el secretario general del PSOE".

Y sostiene además que esto lo que van a continuar habiendo con el calor y el aplauso de todos aquellos que les ríen las gracias a los responsables políticos que dicen que a mí 'Me gusta la fruta'. ¿Y luego hablamos de violencia política?", apunta el presidente del Gobierno. En Al Rojo Vivo, la entrevista completa a Pedro Sánchez en la que habla de todos otros temas de actualidad como los resultados en Cataluña o sus "cinco días de reflexión".