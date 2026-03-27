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Análisis internacional

Pedro Rodríguez señala que en realidad hay dos guerras: "La guerra de Trump y la de Netanyahu, y ambas son cada vez más divergentes"

El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, aclara y explica el papel de EEUU e Israel en estas "dos guerras". En el vídeo, los detalles.

Pedro Rodríguez

El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, asegura que "en realidad" lo que estamos viendo en esta guerra son dos guerras: "la guerra de Netanyahu y la guerra de Trump, y ambas son cada vez más divergentes".

"La guerra de Trump implica que EEUU, aunque ellos renieguen o esta Administración reniegue, es una superpotencia global y el cierre del estrecho de Ormuz no lo pueden pasar por alto porque supone un colapso económico a nivel mundial", explica el profesor, por lo que "la guerra, desde el punto de vista de EEUU tiene que acabar antes, a pesar de que exista una evidente tentación a escalar".

Por su parte, del lado de Netanyahu, asegura que es completamente diferente: "Esta es una oportunidad única para acabar con el gran némesis de Israel, con ayuda de EEUU y cómo Israel ha cambiado desde los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre del 2023, en el sentido de que nos matan como a perros y a nadie le importa. Y estamos solos. Y esa mentalidad es la que ha sostenido el increíble esfuerzo y la multiplicación de frentes".

Sin embargo, afirma que llega un momento crítico. Esto es, "el ejército de Israel se compone de un núcleo duro de profesionales y de reservistas, que son gente que están trabajando en sus casas con vidas de civiles. Y no dan abasto", explica el profesor, quien añade, además, el agravio comparativo de los ortodoxos a quienes se les eximió del servicio militar.

"El problema es que parece que Israel estaría aumentando su seguridad a largo plazo, pero en el fondo, embarcándose en una guerra eterna como es la de Irán, está comprometiendo seriamente su seguridad para el futuro. Por no mencionar que en EEUU el apoyo bipartidista a Israel ha quedado condensado a capricho de Trump", concluye Rodríguez.

En el vídeo, podemos ver al completo su explicación.

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