Pedro Rodríguez, sobre el plan de paz impulsado por Trump para Israel y Hamás: "Es la mejor oportunidad desde 1995, pero el camino es muy estrecho"

Después de dos años de conflicto marcado por la violencia israelí, Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para iniciar el camino hacia la paz en la Franja de Gaza. El analista ha valorado positivamente este primer paso, aunque ha destacado dos aspectos que deben tenerse en cuenta.

Después de dos años de ofensiva israelí en Gaza, Israel y Hamás han alcanzado un principio de acuerdo para comenzar a cimentar la paz en la Franja. Durante la madrugada de este jueves, los negociadores de ambas partes acordaron implementar los primeros puntos del plan de paz impulsado por Donald Trump, quien fue, además, el encargado de anunciar el pacto.

En Al Rojo Vivo, el analista Pedro Rodríguez ha valorado positivamente este primer paso, que podría convertirse en un momento histórico: "Es la mejor oportunidad desde 1995, en Oslo, pero es un camino muy estrecho".

Rodríguez ha explicado que esta oportunidad se sostiene sobre dos condiciones que, de momento, no existen: "El pragmatismo de Hamás y su disposición a rendirse, entregar las armas y abandonar el control de la Franja; y la voluntad de Netanyahu de poner fin a la guerra y asumir las responsabilidades que le esperan cuando el conflicto termine".

