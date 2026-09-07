Pedro Rodríguez ve en las elecciones de Alemania un reflejo de "la crisis de la democracia": "España tiene que aprender una lección de Alemania"

El analista cree que España debe aprender de Alemania, que ha respondido a la amenaza rusa con firmeza y sin negacionismo pese al avance de la ultraderecha y la debilidad de su Gobierno.

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se impuso este domingo con claridad en las elecciones del estado federado de Sajonia-Anhalt. Aunque no logró la mayoría absoluta que le habría permitido gobernar por primera vez en solitario en una región alemana, el resultado, récord para la formación, supone un nuevo golpe al tablero político del país y confirma el avance de la extrema derecha.

Pedro Rodríguez, experto en relaciones internacionales, ha analizado el significado de estos resultados y los ideales que representa la formación liderada en Sajonia-Anhalt por Ulrich Siegmund, candidato de AfD a primer ministro. A su juicio, lo ocurrido constituye "un festival de ultraderecha que refleja la crisis de nuestras democracias".

Rodríguez considera que el resultado alemán debe servir de advertencia para España y que existe una lección que aprender de la respuesta de Berlín ante la amenaza rusa. En este sentido, ha recordado el ataque del pasado 4 de agosto contra un avión de transporte Antonov, que transportaba una gran cantidad de combustible y que fue alcanzado por un dron cargado con explosivos de uso militar. El artefacto no llegó a detonar porque falló el detonante, pero, según el experto, el ataque supuso un salto cualitativo en la guerra híbrida atribuida a Rusia.

Frente a este episodio, Rodríguez ha destacado la respuesta del Gobierno alemán, que optó por investigar durante un mes antes de señalar directamente a Rusia como responsable. "¿Qué ha conseguido? Ha conseguido la solidaridad de sus aliados, la solidaridad punitiva de sus aliados, de la OTAN, de sus socios de la Unión Europea", ha explicado.

Para el experto, esa reacción permitió al Ejecutivo alemán reforzar su posición y afrontar la amenaza sin recurrir al negacionismo. Rodríguez considera especialmente relevante esta actitud porque, en su opinión, Alemania está afrontando el avance de la extrema derecha, un Gobierno débil y unas circunstancias que guardan similitudes con las que atraviesa actualmente España.

"Ha conseguido reforzarse y ha conseguido, digamos, no refugiarse en el negacionismo para identificar la amenaza, a pesar de la extrema derecha rampante, de un Gobierno débil y de las circunstancias similares a las que tiene el Gobierno de España con Ceuta", ha concluido.