Carlos E. Cué: "El PNV ha tenido la enorme capacidad política de sacarle al presidente del Gobierno el compromiso de que no hay 'superdomingo'"

El periodista analiza el margen de Sánchez para convocar elecciones y considera que antes deberá encauzar la crisis de Ceuta y rebajar la tensión para plantearse un adelanto.

Pedro Sánchez afronta por delante un escenario electoral todavía abierto, con la incógnita de cuándo decidirá convocar las elecciones. La principal cuestión es si los comicios se celebrarán después de las elecciones municipales y autonómicas, en mayo, o antes. En cualquier caso, a partir del 1 de enero puede haber elecciones en cualquier momento.

Sobre este escenario, el periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha señalado: "El PNV ha tenido la enorme capacidad política de sacarle al presidente del Gobierno un compromiso de que no hay 'súper domingo', que es bastante. Quiero decir que el presidente del Gobierno elige cuándo lo hace y es su mayor baza, la de cualquier presidente: elegir cuándo me conviene más a mí convocar las elecciones. ¿Ya le ha sacado eso? Yo no creo que le pueda sacar nada más. Quiero decir que, en el sentido de que la decisión de convocarlas antes o después ahora ya es de Sánchez".

El periodista también ha analizado las palabras del lehendakari, Imanol Pradales, sobre la posibilidad de un adelanto electoral si el Gobierno no consigue resolver la crisis de Ceuta. Cué considera que esa hipótesis no tiene demasiado sentido y defiende que Sánchez necesita antes encauzar la situación en la ciudad autónoma.

"Siempre es muy interesante escuchar a Pradales, que tiene mucha información, como siempre el PNV, de los lugares mejor informados del país. Pero creo que no tiene mucha lógica precisamente lo que dice de que, si no consigue resolver la crisis de Ceuta, va a adelantar elecciones", ha afirmado. A su juicio, "Sánchez necesita encauzar la crisis de Ceuta y dejarla atrás de alguna manera", aunque reconoce que será "muy difícil". Como mínimo, considera necesario que la situación deje de estar "tan caliente como ahora" antes de empezar a pensar en unas elecciones.

Para Cué, la situación en Ceuta continúa lejos de resolverse, con miles de personas en la calle, y esa realidad explica la urgencia del Gobierno por encontrar una respuesta. "Todo puede empeorar, pero ahora mismo, teniendo una situación que todavía está lejos de resolverse, con miles de personas o centenares de miles de personas en la calle", ha advertido.

El periodista considera prioritario garantizar unas condiciones mínimas para las personas migrantes y rebajar así la tensión. "Por eso el Gobierno está tan urgido, porque hacer que duerman todos en algún lugar para intentar aplacar la crisis y volver a una cierta normalidad", ha explicado, aunque ha matizado que "de normalidad, ninguna", teniendo en cuenta que "9.000 personas entran en un sitio de 80.000".

En este sentido, Cué ha incidido en que el problema no es solo humanitario, sino también de imagen. "Necesita calmar y, sobre todo, es que es una cuestión de imagen, de que la gente vea que no están durmiendo en la puerta de su casa", ha señalado. A su juicio, lo fundamental ahora es garantizar que las personas migrantes puedan dormir y comer en unas condiciones dignas y mínimamente organizadas.

"Me parece increíble que no estemos poniendo el foco todos en que lo más importante es que la gente duerma en algún sitio tranquilo, que tenga tres o cuatro comidas al día en un sitio tranquilo, que no esté comiendo en una playa con la gente que le ve, que no le den la comida como pasó el otro día. O sea, una cosa mínimamente organizada. Y a partir de ahí hablamos", ha concluido.

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