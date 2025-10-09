Ahora

"La vanidad"

Pedro Rodríguez desvela cuál es el principal factor que mueve a Trump: "Que el mundo le tome en serio"

El profesor en Relaciones Internacionales asegura en Al Rojo Vivo que el mandatario republicano "ha conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora", pero "esta no es la primera vuelta del tiovivo de la paz en Oriente Medio con Trump".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba este jueves que Israel y Hamás implementarán los primeros puntos de su plan de paz, por lo que el fin de la guerra podría estar muy cerca.

Pero, "¿qué mueve a Trump?" mientras se ve inmerso en este intenso y polémico panorama internacional. Eso es lo que se pregunta el profesor en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez.

Por su parte, el experto asegura en Al Rojo Vivo que el mandatario republicano "ha conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora", pero "esta no es la primera vuelta del tiovivo de la paz en Oriente Medio con Trump", añade.

"Está claro que lo que mueve al presidente es el 'pastuqui', la vanidad, no quedarse nunca en el lado perdedor… pero lo más importante es el hecho de que le tomen en serio", explica.

Rodríguez expone que para el dirigente es importante "que le tomen en serio los magnates del ladrillo en Nueva York y el establisment político en Washington, que le tome en serio el mundo", ha sentenciado.

