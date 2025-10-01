Pedro Rodríguez destaca que el plan de Trump es un "cheque en blanco" para Netanyahu: "No deberíamos llamarlo de paz, es un ultimátum"

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha indicado en Al Rojo Vivo que Netanyahu y Hamás comparten un "perverso mismo interés", que es "prolongar el conflicto" en la Franja de Gaza.

Pedro Rodríguez ha reaccionado al plan de Donald Trump para Gaza, destacando que no deberíamos llamarlo "de paz" porque es un "ultimátum".

El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que este es en realidad otro "cheque en blanco" para Netanyahu, indicando que Hamás tiene la oportunidad de decir "que no, diciendo que sí". "Se puede acceder a esta propuesta incluyendo condiciones", ha explicado.

Un momento que ha aprovechado para recordar que, a pesar de todo esto, no hay que pasar por alto que Netanyahu y Hamás comparten un "perverso mismo interés", que es "prolongar el conflicto".

"Para Hamás, acabarlo es rendirse, y no están dispuestos", ha indicado, mientras que es evidente que "un primer ministro prevaricador" como Netanyahu va a intentar prolongarla al máximo.

