Pilar Velasco destaca que el supuesto síndrome postaborto "es una información que malversa los servicios públicos y sanitarios, porque no están para dar datos falsos a las mujeres"

La periodista ha subrayado que este debate debería estar superado y ha advertido que "en esta guerra cultural, en la que el PP se alinea con Vox, se están atropellando derechos fundamentales".

La periodista Pilar Velasco se ha mostrado muy preocupada y sorprendida por el supuesto "síndrome postaborto" planteado por Vox y aprobado por el PP de José Luis Martínez-Almeida, que gobierna con mayoría absoluta en Madrid. "Es una información falsa, sesgada, ideológica y sin aval científico", ha denunciado.

Además, Velasco ha subrayado que esta iniciativa "malversa los servicios públicos y sanitarios de Madrid y del SUMMA, porque no están para dar información falsa a las mujeres". Y ha añadido: "La misma información podría darla Almeida sobre las consecuencias de un parto no deseado, o de obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere, por los motivos que sea".

La periodista ha recalcado que este debate debería estar superado: "Hace 40 años que se reconoció el derecho al aborto". Y ha criticado la estrategia del alcalde: "Almeida ha decidido por motu proprio concederle una bandera a Vox que ya estaba superada. En esta guerra cultural en la que el PP entra de la mano de Vox, se están llevando por delante derechos fundamentales".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.