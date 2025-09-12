Pedro Rodríguez, sobre el asesinato en Utah: "Una excusa perfecta para reforzar la deriva autoritaria en EEUU"

La reacción de Trump al asesinato del activista trumpista fue culpar a la oposición, lo que para el profesor de Relaciones Internacionales refleja un salto peligroso: "La oposición ya no es rival político, son enemigos cuyas ideas amenazan la identidad de América".

Tras el asesinato del activista trumpista Charlie Kirk, Donald Trump difundió un vídeo de cuatro minutos desde el Despacho Oval en el que calificó el crimen como "la trágica consecuencia de demonizar día tras día a quienes piensan distinto".

En Al Rojo Vivo, el profesor Pedro Rodríguez ha analizado la deriva del país: "EEUU se hunde en una espiral de sectarismo y trivialización". También ha criticado la reacción presidencial: "Para Trump, la oposición ya no es rival político, son enemigos cuyas ideas amenazan la identidad de América".

Rodríguez ha advertido, además, sobre el trasfondo de esta tensión: "Llevamos años hablando del riesgo de una guerra civil. No sé si se llegará a tanto, pero sí sé que este clima es la excusa perfecta para reforzar la deriva autoritaria".