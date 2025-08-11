Pedro Rodríguez analiza la actitud de Netanyahu: "Le está haciendo la peineta a todo el mundo"

El profesor ha reaccionado al plan de Netanyahu para ocupar la Franja de Gaza. "Israel paga un desproporcionado precio en términos diplomáticos, políticos y económicos. Es una democracia difícilmente recuperable".

Pedro Rodríguez ha reaccionado en Al Rojo Vivo al plan de Netanyahu para ocupar la Franja de Gaza. "Al convertir una guerra justa de legítimo derecho de defensa en un crimen contra la humanidad, le hace la peineta a todo el mundo", ha asegurado.

El profesor de Relaciones Internacionales ha recordado que hay un gran número de países que están cuestionando ya las actuaciones del primer ministro israelí.

"Le hace la peineta a sus propios generales, que dicen que esto es una barbaridad. También a los familiares de los rehenes y al propio Israel", ha asegurado.

Pedro Rodríguez ha indicado que los israelíes van a pagar un desproporcionado precio "en términos diplomáticos, económicos, sociales y políticos" con todo lo que está pasando. "Es una democracia difícilmente recuperable", ha admitido.

"Todo por evitar esa rendición de cuentas a la que está obligado por todo lo ocurrido desde el 7 de octubre", ha criticado.