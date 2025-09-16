Genocidio en Gaza
Pablo Simón reflexiona sobre la postura de España con Israel: "Cuando uno defiende unos valores, también asume un coste"
El politólogo ha indicado en Al Rojo Vivo que debemos tener en cuenta que hacer lo justo "a veces tiene un coste" que merece la pena. "Desenchufarnos del aparato bélico israelí es muy costoso para nosotros", ha recordado.
Pablo Simón ha explicado que, cuando hablamos de política exterior, hay dos extremos que debemos tener presentes. Por un lado, el del "realismo político descarnado", que es cuando da igual lo que haya hecho un país porque lo que se quiere es tener "relaciones de poder y beneficio comercial".
Por otra parte, en el otro extremo, está la posición idealista o congruente con valores internacionales. En este caso, los países deciden mantener relaciones con aquellos con los que sintonizan en principios.
"Todos los países están atrapados en un punto intermedio y tienen contradicciones", ha asegurado el politólogo.
En cuanto a la postura que está manteniendo ahora España con Israel, Pablo Simón ha indicado que es importante recordad que, cuando se defienden unos valores, "se asume un coste propio".
De esta forma, "desenchufarnos del aparato bélico israelí" es muy costoso para nosotros y "nos va a costar mucho dinero". "Si estamos dispuestos a asumir ese coste económico por la defensa de nuestros principios, adelante", ha destacado, reconociendo que él cree que España hace bien al seguir ese camino pese a lo que esto pueda suponer. "A veces hacer lo justo tiene un coste que merece la pena", ha zanjado.