El politólogo y colaborador de Al Rojo Vivo no dudó en recordar este lunes en el programa que "desde el año 2013 está caducado el sistema de financiación autonómica" y que precisa de "una reforma" a su juicio "inaplazable" puesto que "es desde ahí desde donde se financia la sanidad y la educación". En esa línea, calificaba esta cuestión como "una de fondo" en pleno "proceso de cortejo que estamos viendo en términos de las alianzas para formar gobierno en Cataluña".

Los "otros niveles de discusión" que se contemplan en estas negociaciones como "el tema de transparencia", así como "si puede haber un compromiso en esta oferta". No obstante, lo que está claro es que "tendrá que ser una negociación multilateral" entre las autonomías españolas. De hecho, sostiene que son discusiones "complejas" ya que "los intereses territoriales no siempre convergen".

No obstante, destaca que "el sustrato política de las críticas tiene más bien que ver con el hecho de que Carles Puigdemont no quiere una investidura efectiva, que el PP sabe que las cuestiones territoriales es rentable", entre otras cuestiones. Algo que define como "el juego de 'business as usual'": "el sistema político español cuando no hay mayorías parlamentarias se basa en la negociación con partidos nacionalistas y lo que esencialmente piden son más financiación y más competencias".