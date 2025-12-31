Pablo Pombo confiesa que el PSOE le puso una querella por una información que publicó sobre Leire Díez: "Naturalmente, no prosperó"

El periodista Pablo Pombo cuenta cómo el PSOE les "puso una querella a tres personas" tras publicar información sobre Leire Díez, pero aclara que "no prosperó", y denuncia que el partido les "había mentido" sobre la relación de la periodista con el PSOE durante casi 20 años.

El periodista Pablo Pombo ha contado por primera vez que el PSOE le interpuso una querella tras publicar información sobre Leire Díez, aunque finalmente la acción judicial no prosperó.

En Al Rojo Vivo, el periodista ha explicado: "Nunca lo había contado, pero cuando mi periódico publicó esta información nos pusieron una querella a tres personas. Finalmente, no prosperó, pero cada vez que salen estas cosas… la verdad, sorprende que el sanchismo nos hubiera mentido".

La polémica gira en torno a Leire Díez, quien trabajó como periodista para el PSOE. Según el propio partido, Díez cobró 15.600 euros en 2017 por su trabajo en Cantabria y estuvo afiliada al partido casi 20 años, entre 2006 y 2025.

Sobre la querella, Pombo ha detallado que se debió a un artículo suyo titulado "Los francotiradores", en el que denunciaba lo que consideraba prácticas internas del PSOE destinadas a hacer política sucia. "Hubo una querella por intromisión al honor, que naturalmente me dolió porque tengo una fuerte relación con el partido, pero no prosperó", ha relatado.

Pombo también ha reflexionado sobre la transparencia y la política: "La ventaja de la democracia es que las verdades acaban emergiendo. Nadie puede sorprenderse de que el sanchismo nos haya mentido. Una cosa es intentar negar algo una vez, pero si lo repites 117 veces, se ve que es mentira. Las mentiras acaban pareciendo mentiras, porque lo son, desde el lawfare hasta las cloacas".

