Pablo Montesinos: "La sentencia de David Sánchez no cambia la aritmética parlamentaria, en todo caso la refuerza"

Las críticas de dirigentes de Sumar a la condena de David Sánchez han abierto un nuevo debate sobre la confianza en la Justicia. Pablo Montesinos reprocha que se cuestione a la institución judicial desde partidos que forman parte del Gobierno.

Tras la condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación, varios dirigentes de Sumar han salido en defensa del hermano del presidente del Gobierno y han cuestionado tanto la dureza de la sentencia como la actuación de la Justicia.

En los pasillos del Congreso, el diputado Alberto Ibáñez ha asegurado que "nueve años de inhabilitación es una auténtica desproporción. Es un aviso a navegantes y creo que deberían tener cuidado de no pasarse de frenada, porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de derecho en este país".

En la misma línea, la portavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha afirmado que "todas las encuestas reflejan que la opinión de la ciudadanía sobre la Justicia es nefasta y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta o con el trato que el señor Peinado le está dando a Begoña Gómez".

Estas declaraciones han sido respondidas en Al Rojo Vivo por el periodista Pablo Montesinos, que las ha calificado de "irresponsables". "Me parece una irresponsabilidad acogerse a unas encuestas para desacreditar a la institución judicial. Se puede opinar y criticar una sentencia, por supuesto, pero quienes forman parte del Gobierno o lo sostienen tienen una responsabilidad especial en la defensa del Estado de derecho y de las instituciones", ha señalado.

Montesinos ha coincidido, no obstante, con el análisis de Pilar Velasco sobre las consecuencias políticas de la resolución. "Esta sentencia no cambia la aritmética parlamentaria; en toda caso refuerza la cohesión de los socios del Gobierno, como ya ocurrió con el caso de Begoña Gómez. Donde sí marcan distancias es en otros asuntos, como el caso de Leire Díez, la posible financiación irregular o el caso Ábalos", ha explicado.

Por último, el periodista ha advertido de que la jornada será especialmente complicada para el Ejecutivo. "No solo por la condena a David Sánchez, que tiene una evidente carga política y personal para el presidente, sino también porque el Gobierno volverá a perder una votación clave en el Congreso sobre la senda de estabilidad, un paso imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado", ha concluido.