Montesinos, sobre la polémica en la Asamblea de Madrid por la Flotilla: "La crisis es demasiado grave como para que no mantengamos un mínimo de institucionalidad”

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que cuando ve este tipo de debates se sorprende "porque de política internacional se debería hablar en el Congreso de los Diputados": "Hablamos de bandera cuando están muriendo muchos niños".

"Batucada por el mediterráneo". Así es como ha sido definida la Global Sumud Flotilla en la Asamblea de Madrid por Carlos Díaz-Pache. Pese a que la embarcación ha navegado durante un mes con el objetivo de llegar a Gaza y proporcionar ayuda humanitaria, el Ejército israelí les ha interceptado parando todos sus planes.

Por su parte, el periodista Pablo Montesinos ha comentado lo ocurrido en la Asamblea y ha asegurado que es indiscutible el que "hay distintas sensibilidades en el Partido Popular con respecto a lo que está ocurriendo en Gaza".

"Alberto Núñez Feijóo fija una posición en el Congreso de los Diputados donde eleva el discurso contra el Gobierno de Israel y habla de barbaridad. Hay unos barones territoriales que hablan de genocidio y luego está el PP de Madrid en el otro tablero", indica.

Por este motivo, cree que "no se ha sabido acompasar la posición de todos ellos en una única": "El PP de Madrid siempre va dos pasos por delante de la dirección nacional".

"Cuando veo estos debates me sorprendo porque de política internacional se debería hablar en el Congreso de los Diputados. Además hablamos de bandera cuando están muriendo muchos niños… Es una crisis lo suficientemente grave como para que no mantengamos un mínimo de institucionalidad", ha sentenciado.

