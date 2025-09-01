Gabi Sanz, al PP por no pactar con Sánchez: "Cuidado, hay mucho electorado templado que no sigue las consignas de Abascal"

El periodista Gabi Sanz analiza la estrategia de los populares frente a Vox y al PSOE. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista Gabriel Sanz, más conocido como Gabi Sanz, de 'Vozpópuli', señala que "uno de los mantras que mantienen en privado los dirigentes del PP, al margen de lo mal que se lleven con Abascal, es que no quieren insultar y enajenarse de un posible apoyo futuro de sus votantes [de Vox al PP]".

Sin embargo, añade el periodista que "la forma en que hacen política, estrategia y relato, da la sensación de que tienen miedo de que parte de sus votantes se vayan a Vox". Y esto, asegura contundente Sanz, "es algo que no se puede permitir el líder del principal partido de la oposición y la alternativa al presidente del Gobierno".

Además, según Sanz, lo que cotiza en política es la "valentía", y recuerda así algunos de los pactos de Estado, como el Pacto contra el terrorismo, que propuso en su día el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Y no lo fue mal", subraya.

Por tanto, admite Sanz no tener claro ese miedo que hay dentro del PP a no pactar con Sánchez porque cree que les va a ir mal: "Cuidado, hay mucho electorado templado que no sigue las consignas de Abascal", remata. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.