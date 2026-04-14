Pablo Montesinos advierte de la situación de Vox en Andalucía si el PP logra la mayoría absoluta: "No tendría nada que contar"

El periodista recuerda que, aunque Vox ha obtenido resultados electorales "muy buenos", no ha conseguido las metas que buscaba debido al ruido de crisis interna. Ahora, considera que Andalucía será la "prueba de fuego".

Pablo Montesinos ha analizado la situación de Vox. El periodista ha recordado que la formación de Santiago Abascal ha logrado unos "buenos" resultados electorales hasta ahora. Sin embargo, ha destacado que no ha logrado alcanzar las metas que buscaba debido al ruido que existe de crisis interna.

Ahora, ha indicado que las elecciones en Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo serán su "prueba de fuego". "Vox quiere que el PP no logre la mayoría absoluta", ha explicado, señalando que buscan poder ser decisivos para negociar.

Por ahora, la encuesta del CIS andaluz refleja que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, volvería a conseguir esa mayoría absoluta que Vox quiere evitar que obtenga.

"Si lo hace, Vox no tendría nada que contar, al menos, en esa comunidad autónoma", ha asegurado Montesinos, destacando que todo esto se sumaría al ruido interno del que se lleva hablando desde hace ya unos meses.

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