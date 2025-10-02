Pablo Castilla, portavoz de Global Movement Gaza: “La respuesta del Gobierno español ha sido absolutamente insuficiente"

Desde el movimiento exigen "asistencia diplomática, la liberación inmediata de los secuestrados, el embargo de armas real a Israel y la ruptura de todas las relaciones que mantienen entre países".

La Flotilla Sumud Global ha sido rodeada por militares israelíes para su total detenimiento. Para Pablo Castilla, portavoz de Global Movement Gaza, durante estas últimas horas se han dado dos tipos de respuesta a la situación de las embarcaciones.

"Por un lado está la del Gobierno español, que ha salido a dar declaraciones de apoyo consular y diplomático. Pero es absolutamente insuficiente porque el Estado español sigue siendo cómplice", revela Castilla.

Es por ello que exigen "asistencia diplomática, la liberación inmediata de los secuestrados, el embargo de armas real a Israel y la ruptura de todas las relaciones que mantienen entre países".

"La otra cara es la de la movilización. Son enormes las muestras de solidaridad… El Estado de Israel cuenta con la complicidad de las grandes potencias, pero el pueblo palestino cuenta con la solidaridad de todo el mundo", señala a su vez.