Pablo Castilla, portavoz de Global Movement Gaza: "Israel cuenta con la complicidad de las grandes potencias; el pueblo palestino con la solidaridad de todo el mundo"

El portavoz de Global Movement Gaza, Pablo Castilla, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la situación que ha vivido la flotilla que zarpó a territorio gazatí con el objetivo de romper el bloqueo israelí y aportar ayuda humanitaria.

En las últimas horas, la mayoría de los barcos han sido interceptados y hay centenares de detenidos, entre los que se encuentran decenas de españoles. Por su parte, Castilla sostiene que el apoyo del Gobierno español "es absolutamente insuficiente" ya que siguen siendo "cómplices".

Además de exigir asistencia diplomática, los integrantes del movimiento piden que se liberen a los detenidos, el embargo de armas a Israel y la ruptura de toda relación existente con el país liderado por Benjamín Netanyahu.

Asimismo, el portavoz ha señalado a la movilización como la otra cara de la respuesta que están viviendo. "Son enormes las muestras de solidaridad… El Estado de Israel cuenta con la complicidad de las grandes potencias, pero el pueblo palestino cuenta con la solidaridad de todo el mundo", ha señalado.

"Queremos seguir el camino de Italia, donde están preparando una nueva huelga general", ha indicado a su vez, mientras exponía que en Cataluña se han desarrollado en esta jornada huelgas estudiantiles en las que próximamente participarán.

"Iremos avanzando en ese sentido para denunciar este asalto a la flotilla, pero sobre todo el genocidio al pueblo palestino y la complicidad de los gobiernos", ha sentenciado.