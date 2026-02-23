Óscar Vara aclara qué pasa con los aranceles de Trump: "El Supremo no le ha dicho que no puede ponerlos, sino que no puede ponerlos con la ley que él usó"

Según el periodista de 'Geopolíticos', este precedente abre un nuevo escenario: "A partir de ahora, Trump va a empezar a tener más problemas con el Poder Judicial, porque los jueces se sienten respaldados por el Tribunal Supremo".

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado el mayor revés a la Administración de Donald Trump desde su regreso al poder hace un año. Tras haber respaldado de forma casi sistemática al Ejecutivo en la mayoría de los asuntos clave, seis de los nueve magistrados han anulado los aranceles impuestos por Washington al resto del mundo. La razón es que el presidente se extralimitó en sus competencias al ampararse en una ley de emergencia económica que, según la sentencia, no le concede esa potestad.

La decisión ha sacudido el tablero político y económico estadounidense. En el programa Al Rojo Vivo, el periodista de 'Geopolíticos' Óscar Vara ha desgranado el alcance real del fallo: "Lo que le dice el Tribunal Supremo no es que no pueda imponer aranceles, sino que no puede hacerlo con la ley que ha utilizado. Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que no está diseñada para establecer aranceles".

Vara ha explicado que el presidente sí dispone de otros instrumentos legales para hacerlo. "La Ley de Comercio contempla distintas secciones que permiten al presidente imponer aranceles. Son leyes diferentes. Trump las ha usado todas, pero para lanzar la guerra comercial como él quería —de forma inmediata y sin contrapesos— necesitaba una herramienta exprés".

Ahí es donde el Supremo traza una línea roja. Y no solo en materia comercial.

"Lo más interesante de esta sentencia es el mensaje institucional", ha subrayado Vara. "El Tribunal le está diciendo al Gobierno y a Donald Trump que no puede apropiarse de una ley y saltarse la división de poderes para hacer lo que le venga en gana".

La Corte aplica la llamada doctrina de las cuestiones mayores, que impide al Ejecutivo rebuscar en la legislación disposiciones marginales para justificar decisiones de enorme trascendencia política y económica cuando esa no fue la intención del legislador.

Desde este punto de vista, el Supremo refuerza el principio de separación de poderes en Estados Unidos. En términos prácticos, la anulación de los aranceles no será definitiva: Trump podrá volver a imponerlos recurriendo a otras secciones de la Ley de Comercio y estará dentro de la legalidad. Lo que no podrá hacer —y ese es el verdadero alcance del fallo— es torcer el espíritu de la ley para imponer su agenda por la vía rápida.

Según Vara, este precedente abre un nuevo escenario: "A partir de ahora, Trump va a empezar a tener más problemas con el Poder Judicial, porque los jueces se sienten respaldados por el Tribunal Supremo".

