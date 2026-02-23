Carlos Cué, sobre el anuncio de Sánchez de la desclasificación de los documentos del 23‑F: "Lo que me parece increíble es que no se haya hecho todavía"

El periodista de El País, Carlos E. Cué, hace una primera valoración sobre el anuncio del presidente del Gobierno de que este martes desclasificarán los documentos del 23‑F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

Este arranque de semana ha comenzado con el anuncio de Pedro Sánchez de que el Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". El miércoles se hará oficial en el BOE.

"La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino", tal como ha anunciado el presidente en su perfil oficial de X.

"Es un tema muy serio, que viene muy de lejos y es un escándalo que no se haya hecho todavía", afirma contundente el periodista de El País Carlos E. Cué, criticando que este Gobierno no lo haya hecho durante sus casi 7 años de mandato ni tampoco lo haya hecho el Gobierno anterior.

"Lo habitual en el resto de países de nuestro entorno es una desclasificación automática. Algunos documentos, lo vemos en Estados Unidos, a los 25 años, otros a los 50 años", insiste Cué, criticando que sepamos mucho más de los debates internos del Gobierno de Estados Unidos, incluso en la crisis de los misiles de Cuba que "de las conversaciones internas de estos momentos del 23‑F o de otros, por ejemplo, como el 11‑M, que ojalá algún día se desclasifiquen", defiende Cué.

Porque lo ideal, concluye el periodista, "sería que se desclasificara todo, con los tiempos, y se hiciera una ley de secretos oficiales de verdad para que haya desclasificación automática (...) No hay ninguna justificación para que 25 o 50 años después se mantenga".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.