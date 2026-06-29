Orriols explica por qué los gobiernos suelen anticipar elecciones en crisis como la del PSOE: "Saben que el tiempo va en contra"

El politólogo ha señalado que, aunque no podemos saber cómo estará el PSOE en unos meses, si se hace una media de pronósticos, se puede ver que "no son buenos" para el partido tras todas las polémicas que le rodean.

Lluís Orriols ha explicado en Al Rojo Vivo por qué la práctica totalidad de los gobiernos que se encuentran en la misma tesitura en la que está ahora mismo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acaban adelantando elecciones o dimitiendo.

El politólogo ha recordado que, aunque no podemos saber cómo estará el PSOE dentro de unos meses, si hacemos una media de pronósticos, no son buenos para el partido.

De esta forma, ha destacado que cuando los gobierno se encuentran en situaciones como las que está ahora Sánchez, acaban adelantando elecciones porque saben que de media "el tiempo va en contra".

"Cuando no tienes mayoría parlamentaria y tienes escándalos de corrupción que afectan al corazón del Gobierno, la expectativa es que vayas a peor", ha asegurado.

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