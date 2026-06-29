Ainhoa Martínez destaca que el Comité Federal del PSOE mostró "la realidad" del partido: "Viven en una disociación"

La periodista ha asegurado que la legislatura lleva "mucho tiempo muerta", confesando que le parece "sintomático" que no hablaran de las joyas de Zapatero cuando se sabe que es algo que les preocupa.

El PSOE ha celebrado uno de los comités federales más delicados de la etapa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcado por las causas judiciales que rodean al partido.

Ainhoa Martínez ha señalado que este acto ha mostrado la "realidad" en la que están viviendo los socialistas, destacando que viven "en una disociación".

La periodista ha explicado que, aunque ha quedado claro que existe una "fortaleza interna" con un cierre de filas con Sánchez, también hay una "debilidad externa", recordando las derrotas electorales. Un asunto que le sorprende que no tratasen en este Comité Federal.

Además, esa debilidad externa también se debe a las polémicas, escándalos y causas judiciales que están "debilitando las siglas del partido".

Entre los aspectos que más le han llamado la atención, Ainhoa Martínez ha confesado que le parece "sintomático" que no se hablase de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se sabe que es algo que "preocupa" a muchos miembros del partido. "La legislatura lleva mucho tiempo muerta", ha zanjado la periodista.

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