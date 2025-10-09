Ahora

posible alto al fuego

Orriols advierte sobre el acuerdo entre Hamás e Israel: "Puede fracasar por la falta de compromiso de las partes y la incapacidad para implementar el plan"

El analista ha mencionado que el pacto de alto el fuego entre Israel y Hamás "si bien es un inicio, puede fracasar" y ha concluido que la solución de los dos Estados "ha sido sistemáticamente boicoteada por Israel en las últimas décadas"

orriols

Lluís Orriols ha analizado el posible alto el fuego entre Israel y Hamás y ha destacado dos factores clave que podrían determinar su éxito o su fracaso. "Si bien es un inicio, esto puede fracasar", ha advertido.

El primero, ha señalado, es la falta de compromiso de las partes: "La mayoría de las negociaciones de este tipo fracasan porque una de las partes no cumple con los compromisos asumidos".

El segundo punto, ha añadido, es la falta de capacidad para implementar el plan: "Puede haber voluntad política, pero si el plan no es viable, no funcionará. Por ejemplo, la creación de un Estado palestino —que figura dentro del plan de Trump— resulta difícilmente realizable cuando hablamos de un territorio fragmentado por asentamientos israelíes".

Orriols ha concluido que la solución de los dos Estados "ha sido sistemáticamente boicoteada por Israel en las últimas décadas" y que, a día de hoy, es un plan extremadamente difícil de materializar.

