Núñez Villaverde explica cómo Trump puede hacerse con Groenlandia: "Intentará comprar a sus habitantes ofreciéndoles ventajas, financiación..."

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU,Marco Rubio ha confirmado que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia. No es algo nuevo, pues desde el inicio de su mandato en noviembre de 2024, el presidente de los EEUU ha insistido en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de tomar el control de la isla, que pertenece a Dinamarca. La polémica tomó potencia esta semana después de que uno de sus principales asesores, Stephen Miller, durante una entrevista, no descartó la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio.

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), confirma que "evidentemente" si un país de la OTAN ataca militarmente a otro, "se carga la OTAN". De este modo, el profesor recuerda un hecho que ocurrió hace no mucho y que "ha pasado desapercibido en algunas ocasiones".

Este hecho, explica, es el siguiente: "Cuando Trump, en el despacho Oval, sentado al lado de Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dice que va a por Groenlandia y el secretario general de una alianza bendice lo que acaba de decir Trump y lo apoyó, sin darse cuenta de que es secretario de una organización en la que Dinamarca forma parte".

Por lo que, según Núñez Villaverde, "no hay que descartar el uso de la fuerza armada", pero defiende "otras bazas" que tiene Trump para lograr su objetivo: "Comprar a los habitantes de esa isla, poniéndoles las cosas fáciles, bajándoles los impuestos, si aceptan subordinarse al dictador de Washington, en la medida en que esa población tiene la capacidad de convocar un referéndum de determinación que declare su independencia de Dinamarca".

Por lo tanto, el profesor concluye que lo que buscará Trump será "jugar con la presión y las amenazas, pero básicamente intentar comprarlos ofreciéndoles ventajas, financiación, subvenciones y liberación de impuestos". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

