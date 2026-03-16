Núñez Villaverde ve a EEUU metido en "un pozo en el que no sabe cómo salir": "No tiene capacidad militar para garantizar la libertad de tránsito por el estrecho"

El analista advierte de que el conflicto con Irán está fuera de control y que ni siquiera Donald Trump podría darlo por cerrado unilateralmente: "Aunque declarara la victoria mañana, la situación no depende ya solo de Washington".

El experto en seguridad y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) Jesús Núñez Villaverde ha advertido de la enorme incertidumbre sobre la evolución de la guerra con Irán y sobre cuándo podría terminar el conflicto.

"Evidentemente no lo sabe ni el secretario de Energía ni nadie, porque ahora mismo ya no depende de lo que ellos decidan", ha señalado en Al Rojo Vivo. El analista advierte de que, aunque Donald Trump decidiera declarar el final de la operación, eso no implicaría el fin real de la crisis: "Aunque a Trump le diera por declarar la victoria mañana mismo, la situación no está bajo control".

Núñez Villaverde ha subrayado además la fragilidad de la situación en una de las rutas energéticas más importantes del mundo: "La cuestión básica es que Estados Unidos, a pesar de tener dos grupos de combate aeronaval desplegados —uno en el Mar Rojo y otro a la entrada del Estrecho de Ormuz—, no tiene capacidad militar hoy en día para garantizar la libertad de tránsito por ese estrecho". Según explica, en estos momentos hay alrededor de 200 buques dentro del Golfo Pérsico que no se atreven a salir "por temor a poder ser destruidos".

El analista explica que una escolta individual para cada barco sería prácticamente inviable: "Poner en marcha una escolta barco por barco está fuera del alcance de Estados Unidos ahora mismo". Y advierte de que el escenario podría complicarse aún más si Teherán decide escalar el conflicto: "Si Irán entra en una escalada —algo previsible si la situación se complica— podría sembrar de minas el estrecho, como ya ocurrió durante la guerra de los petroleros en la Guerra Irán‑Irak".

Por todo ello, concluye que Washington se enfrenta a una situación estratégica muy delicada: "Estados Unidos se ha metido él solito en un pozo del que no sabe cómo salir, porque no tiene medios militares suficientes para garantizar el tránsito". A su juicio, si no se restablece la seguridad en la zona, el impacto económico será inmediato: "Si no hay libertad de tránsito, los precios del petróleo seguirán subiendo".

Ese aumento del precio de la energía, advierte, tendría consecuencias políticas directas en Estados Unidos y podría afectar a las expectativas electorales de Trump de cara a las elecciones de noviembre. Por ese motivo, explica, Washington está pidiendo apoyo a sus aliados para escoltar buques en la zona, aunque no le sorprende que algunos países estén respondiendo negativamente, "incluida China".

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