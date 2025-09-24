Núñez Villaverde, tras arremeter Trump contra la ONU: "Lo que busca es la ley de la jungla y del más fuerte"

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, reacciona a las declaraciones del presidente de los EEUU sobre la ONU. En el vídeo, los detalles.

Tras subirse al atril de la Asamblea General de la ONU, Donald Trump ha dinamitado todos los puentes que los países habían tendido para la solución de los dos Estados en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, utilizando su discurso más agresivo, ha abroncado al organismo, al que acusa de limitarse a redactar "cartas muy enérgicas" y de difundir "mentiras" sobre el clima.

"Se quiere cargar las vacunas, la libertad de expresión, ahora también la ONU... Se quiere cargar EEUU, al menos tal como lo conocíamos", señala Antonio García Ferreras, conductor y director de Al Rojo Vivo, mientras da paso al análisis de Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

"Se lo quiere cargar porque lo que busca es la ley de la jungla y del más fuerte y ahí Trump, equivocadamente, considera que su propio poder militar, económico y tecnológico puede imponer su dictado a todos los demás", afirma Núñez Villaverde.

Un Trump que acusa a la ONU de no poder hacer su trabajo, el principal es el de gestionar los temas de paz y seguridad en el planeta, añade el profesor, "pero se olvida de que EEUU el principal contribuyente a la ONU con un 28 % del presupuesto, le debe 3.000 millones de dólares a la ONU porque, desde que ha vuelto a la Casa Blanca, no está cumpliendo con las obligaciones que tiene con ese organismo".

Además, y por otro lado, subraya Núñez Villaverde, "Trump critica que la ONU hace discursos brillantes pero que luego no pasa a la acción, olvidando quizá que EEUU tiene un derecho de veto en el Consejo de Seguridad, derecho que es el que más utiliza para bloquear las posibles acciones que la ONU, en el Consejo de Seguridad, va sacando adelante". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.