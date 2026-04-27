Núñez Villaverde analiza el asesinato del ministro de Defensa de Mali: "Es una amenaza para la población de la zona, pero también para todo el sur del Mediterráneo"

En Al Rojo Vivo, el experto analiza el asesinato del ministro de Defensa de Malí y advierte de un patrón ya visto: "Lo que vemos ahora nos retrotrae a 2014, cuando se evidenció el fracaso de la estrategia de Francia, que actuó en solitario sin la UE, y terminó siendo expulsada de la región".

En Al Rojo Vivo, Jesús Núñez Valverde, codirector del IECAH, ha analizado el asesinato del ministro de Defensa de Malí en un ataque del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, filial de Al Qaeda en el Sahel, contra su residencia cerca de la base militar de Bamako. El experto advierte de un impacto que trasciende la región y afecta directamente a Europa.

"Eso supone una amenaza evidente para la seguridad de la población de la zona, pero también para todo el sur del Mediterráneo y, por lo tanto, para nosotros de manera muy directa".

Núñez ha recordado además el fracaso de las estrategias internacionales en el Sahel y sus consecuencias geopolíticas: "En la cumbre de la OTAN en Madrid ya se intentó trasladar a Estados Unidos que, más allá de China, estaba la seguridad del Mediterráneo. Lo que vemos ahora nos retrotrae a 2014, cuando se evidenció el fracaso de la estrategia de Francia, que actuó en solitario sin la UE, y terminó siendo expulsada de la región".

El analista ha descrito un escenario de vacío de poder y creciente inestabilidad:"Estados Unidos ha desatendido la zona, la UE no ha logrado estabilizarla y las juntas militares en Mali, Burkina Faso y Níger han acabado aliándose con Rusia y los mercenarios del África Corps".

También ha advertido sobre los intereses en juego en la región: "Cuando las cosas se complican, estos actores no luchan por sus países, sino por intereses económicos ligados al oro y al uranio".

Finalmente, Núñez ha alertado de las consecuencias del abandono internacional: "El territorio queda en manos de yihadistas e independentistas tuareg, con enormes espacios para la inestabilidad. La UE no solo no ha atendido la seguridad, tampoco el desarrollo. Y ahora, previsiblemente, vamos a pagar las consecuencias".

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