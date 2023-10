Aparecen nuevos vídeos de cómo Lucas Burgueño increpó a Óscar Puente, en la estación del AVE de Valladolid, el pasado viernes 29 de septiembre. No sólo le preguntó por los pactos y acuerdos con Carles Puigdemont sino que dentro del tren, una vez que ya el diputado socialista sentado en su asiento, siguió haciéndole preguntas, en esta ocasión de índole personal.

Tal como se puede ver en el video, vemos cómo el joven le pregunta cosas como ¿qué opinas de dejar a tu mujer y violar la institución del matrimonio con una niña de veintipocos años?", insistiendo varias veces en la misma cuestión.

La revisora del AVE le replicaba que había fuera una patrulla de policía y que se "iba a buscar un problema", pero a Burgueño parecía darle igual porque seguía increpando a Puente con más preguntas de este tipo: "Me da igual, no he cometido ningún delito, solo estoy haciendo preguntas". En el video podemos ver al completo