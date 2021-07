El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Carlos Verdejo, ha asegurado que las mujeres marroquíes, especialmente las parturientas, "colapsan la Sanidad". Se ha expresado así después de que Fátima Hamed, líder de la formación Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, haya pedido declarar personas 'non gratas' a quienes fomenten el odio, en clara referencia a Santiago Abascal.

"Queremos que se declare 'non grato' a aquel que venga a esta ciudad única y exclusivamente a echar porquería por la boca para intentar que el odio crezca y que nos enfrentemos unos a otros, cuando somos exactamente lo mismo y nos duele esta tierra por igual a todos los ceutíes, nos llamemos como nos llamemos", ha defendido Hamed.

Por su parte, Verdejo se ha mostrado muy crítico elevando la tensión con su respuesta. "Fátima Hamed es mucho peor que una promarroquí, es una integrista muy peligrosa que tiene intereses perversos. Callan cuando las marroquíes, especialmente las parturientas, colapsan nuestra Sanidad. Defienden que todos los 'menas' deben estar escolarizados saturando nuestro sistema educativo. A quien ellos sirven es a Marruecos, principalmente Fátima Hamed", ha asegurado el portavoz de Vox.

A las palabras de Carlos Verdejo ha contestado María Llapart en Al Rojo Vivo muy contundente: "No sé qué pretende que hagamos con las parturientas, me da igual la nacionalidad. No sé si quiere que tengan los hijos en sus casas, o que haya un riesgo de que el parto no llegue a buen término. No sé qué pretende, pero lo único que hace es alimentar el odio con ese discurso".

La tensión continúa en la Asamblea de Ceuta después de que durante el último pleno Vox y PSOE protagonizaran una bronca a gritos de "tonto" y "gilipollas", como recoge el vídeo que se incluye a continuación.