Polémica por esta pregunta planteada a los encuestados en el último Barómetro del CIS: "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?".

Según el sondeo, un 66,7% de los encuestados "cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información", frente a un 30,8% que "cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información". Un 2% no sabe o duda y un 0,5% optó por no contestar.

Ante la controversia suscitada, el director del CIS, José Félix Tezanos, se ha explicado en una entrevista en 'Onda Cero', donde ha defendido que tras la pregunta en cuestión "no ha habido ninguna intencionalidad política".

"Querer verlo creo que es exagerado", ha agregado Tezanos, que ha aseverado que "el CIS lo que no puede hacer en momentos como estos es tener ninguna censura respecto a lo que se puede o no se puede preguntar".

"El hecho de que el 66,7% por ciento de los ciudadanos digan que hay que establecer algún tipo de coordinación, no se habla de censura, algún tipo de coordinación sobre el coronavirus, no sobre otras cosas y haya un única fuente de información incluso sería algo propio de una disciplina social", ha defendido, como puedes escuchar aquí: