José Carlos Díez: "Si el BCE no aumenta la liquidez, Grecia está fuera del euro"

GRECIA: NO A LA TROIKA

José Carlos Díez, economista, explica que no existe ningún mecanismo jurídico para sacar a Grecia del euro. No obstante, reconoce que, si el BCE no aumenta la liquidez para atender la fuga de depósitos, Grecia está fuera del euro. "Es cuestión de tiempo, no se puede aguantar más tiempo esa situación". Según Díez, los pensionistas y los fondos de pensiones alemanes van a asumir parte de la quita griega.